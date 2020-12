Pressisõbra tiitlit väärib koroonaaastal Rakvere haigla

Erinevalt ehk mõnest varasemast aastast, kui pressisõbra valimisel on ajakirjanike eelistused kaldunud ühele või teisele poole, oldi tänavu ühisel seisukohal, et Rakvere haigla on meediaga suhtlemisel olnud igati vastutulelik, abivalmis ja professionaalne. Haigla juhtkond eesotsas direktor Ain Suurkaevu ja erakorralise meditsiini osakonna juhataja Aile Kaasikuga on teinud ajakirjanikega koostööd nii kevadise eriolukorra ajal kui ka nüüd, vastanud küsimustele kiiresti ning on olnud valmis alati kokku saama ning Lääne-Virumaa inimestele ajakirjanduse vahendusel hetkeolukorda selgitama.