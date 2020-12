Kaitseväes hoitakse keerulisel ajal moraali endiselt kõrgel

Novembri algusest võttis 1. jalaväebrigaadi ülem vastu otsuse peatada väljalubade andmine, veidi hiljem tegi kaitseväe juhataja sama otsuse kõikide väeosade kohta. Kuigi väljalubade peatamine tekitas palju vastukaja, paistab praegu, et see on soovitud tulemuse andnud. Isolatsioonis viibivate sõdurite arv on kahanenud. Vastutasuks kannatlikkuse eest on ajateenijatele ette nähtud pikem talvepuhkus, mis algab 18. detsembril ning kestab 3. jaanuarini.

1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni juulikutse seersant Janis Tõnisson rääkis, et tema rühmas on moraal kõrge ja tuju üldjoontes hea. “Kaheksa kuu mehed saabusid Tapale Jõhvist, praegu on nende jaoks kõik uus ja huvitav, kuna algas väljaõppe põnevam osa ehk erialakursus,” kommenteeris Tõnisson ning lisas, et enamik teisest väeosast tulnud poisse on öelnud, et neile meeldib Tapal. Jõhvist tulnud mehed olevat kiitnud Tapal pakutavat sööki.