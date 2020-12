Helgi Koort Rakverest

Mina ei ole nõus vaktsineerima ennast koroona vastu. Leian, et mu immuunsüsteem on piisavalt tugev. Ma ei võta nakkusi vastu. Olen kollatõvehaigega kõrvuti töötanud, ei ole nakatunud. See koroonaviiruse vaktsiin, nii palju kui ma olen lugenud, võib vastupidist reaktsiooni tekitada.