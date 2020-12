Viljandiga viigi teinud Tapa käsipallitiimi peatreener: "Meie mängud on mütsi all"

"Meie mängud on mütsi all," tõdes SK Tapa / N.R. Energy üks kahest peatreenerist Aron Jaanis hapult. "Arvestades seda, kui palju seekord praaki tegime, pole midagi imestada. See mäng oleks pidanud meile tulema. Olime kahte punkti väärt." Eriti nörritas juhendajat, et mõlemal poolajal lubati endale visata värav lõpuhetkel.