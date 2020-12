Viru-Nigula vald pälvis liiklusohutuse auhinna

"Maanteeamet on väga tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad liikluskultuuri ja -ohutuse edendamisesse," ütles maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi pressiteate vahendusel. "Ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses."