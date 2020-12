Nädala kaja: aeg unustada ja andestada

Kuuseäri on täiega käima läinud ja poodides on mõnus sagimine. Tõeliselt hea meel on tõdeda, et siinse kandi inimesed suhtuvad selle kõige juures piirangutesse ja kohustustesse mõistlikult, enamik kannab maski ja võõrale selga ei ronita. Sellest kõneleb ka endiselt suhteliselt väike koroonaviirusega nakatunute arv Lääne-Virus.