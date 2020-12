Raamatukogus näeb Martin Välliku pildistatud Kuud

Igaüks on meist Kuud näinud. “Kuu annab valgust sel ajal, kui kõik muu pime on. Ta kasvab ja kahaneb, tema muutuv faas, tema muutuv kuju andis võimaluse aega struktureerida, mida teha noore kuu, mida vana kuu, mida täiskuu ajal,” rääkis Martin Vällik.

“Huvitav oleks teada, kas on keegi, kel on tänapäevane pildistamise vahend, olgu see mobiiltelefon või kaamera, ja kes poleks vähemalt kordki püüdnud Kuud pildistada. See ei pruugi kohe hästi välja tulla. Et Kuu hakkaks pildile ilusasti jääma, vajab pikemat harjutamist. Kui endal pole mahti sellega pikalt tegeleda ja sellele pühenduda, on võibolla tore, kui kellelgi juba enam-vähem välja tuleb ning näitab seda kõike näitusel,” kõneles umbkaudu kümnendi Kuud pildistanud Martin Vällik.