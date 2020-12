Himmat lahutas Davosis veerandfinaalist veidi üle sekundi

Positiivse poole pealt tõi Martin Himma välja, et 80 mehe konkurentsis saadud koht oli hea. Samuti teenis ta soorituse eest parimad FIS-punktid, mis on senise karjääri jooksul õnnestunud sprindis saada. "Lootsin paremat, aga eks siis saab järgmine kord paremini. Võrreldes eelmise nädalaga ei olnud nii lennukas tunne. Ei teagi, kas see kadus pinge pärast ära või miks," kõneles ta. "Samas oli sprint väga kiire. Mulle on pigem sobinud pikem ja raskem sprindisõit."