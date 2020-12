Madalrõhkkonna serv toob esmaspäevaks valdavalt pilves ilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni –6, saartel –2 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 2–6 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,2–0,6 meetrit. Võib sadada vähest lund, nähtavus on peamiselt hea. Külma on 2–4 kraadi.