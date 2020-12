Marti Kuusiku kohtuprotsess lükkub järgmisesse aastasse

Kohtuvaidlused olid kavandatud 21. detsembrile. Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich edastas, et nimetatud kuupäeval kohtuvaidlusi ei toimu. "Kahekümne esimesel detsembril oskame öelda, millal vaieldakse," lisas ta.

Kuusiku kohtuprotsessis on koos eelistungiga peetud kümme istungit. Ehrlichi sõnul on kõik isikulised tõendid uuritud, üle on kuulatud kannatanu, Marti Kuusik, prokuröri tunnistajad ja kaitsja tunnistajad. Osast tunnistajatest kaitsja loobus.