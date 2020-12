Vastu puud kihutanud mees hukkus

Kell 3.09 sai politsei teate, et Võle–Vainupea–Kunda tee 17. kilomeetril sõitis ristmikul teelt välja sõiduauto Toyota RAV4 ja paiskus vastu puud. Autos viibinud 29-aastane juht sai nii raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal.

Esialgsetel andmetel liikus 29-aastane mees Kunda poolt Vainupea suunas, kuni seni teadmata põhjustel sõitis ta Eismal ristmikul teelt välja, nii et auto paiskus vastu puud. Sündmuskohale saabunud politseipatrulli esialgsel hinnangul ei olnud juhil kinnitatud turvavöö. Auto rehvid vastasid nõuetele ning hukkunul oli juhtimisõigus. Sündmuskohal on tee kaetud asfaldiga ja piirkonnas on lubatud suurim sõidukiirus 50 kilomeetrit tunnis. Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.

Õnnetuspaigast umbes saja meetri kaugusel elav mees rääkis, et oli öösel üleval, kui kuulis jubedat kõmakat, arvates, et maha kukkus mingi konteiner või on piirkonnas õppelaskmised. "Väljas oli pime ka, midagi ei näinud," kõneles mees. Sellest, et midagi on juhtunud, sai ta aru umbes kümne minuti pärast, kui sündmuspaigale saabusid vilkuritega autod. Nagu hiljem selgus, oli õnnetusse sattunud sõidukil automaatne hädateavitussüsteem. "Politseinikud rääkisid, et olid saanud õnnetusteate," jätkas mees, kelle hinnangul pidi õnnetusse sattunud auto kiirus olema umbes 150 kilomeetrit tunnis. Ta viitas tavapärastult kõrgetele jälgedele puul, mille vastu sohver oli sõitnud.

Sõidukis oli ka heledat karva tõukoer, kes avariipaiga lähedal elava mehe hinnangul vigastada ei saanud. Tema andmetel viidi koer Rakvere loomade varjupaika.

Varjupaiga töötaja rääkis, et käis öösel kell neli koeral järel. Tegemist oli Argentiina dogi tõugu suure loomaga. Päästjad olid olnud isegi veidi nõutud, et mis siis saab, kui sellise suure koera autovrakist välja aitavad.

Varjupaiga töötaja sõnul liipas koer pisut jalga, kuid mingeid suuremaid vigastusi tal ei olnud. Hommikuks oli koer šokist üle saanud ja urises. Neljajalgse viis varjupaigast ära hukkunu lähedane.