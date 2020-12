Haljala korvpallipoiste vormi ehib edaspidi uhke logo

Tema tehtud on ka näiteks pilt "NBA last supper", millel on kujutatud maailma tugevaima profikorvpalliliiga NBA staare söögilaua taga omavahel suhtlemas ja ketse uudistamas. Töö jäljendab maailmakuulsa maalikunstniku Leonardo da Vinci maali "Püha õhtusöömaaeg".

Miks just Haljala Härjad? Madis Putko rääkis, et mõte eraldi logost tekkis juba siis, kui trennis käivate laste hulk hakkas plahvatusliku kiirusega kasvama. "Meil on praeguseks harjutamas ligi nelikümmend poissi. Lapsevanemate Marco ja Eleri Aitmaniga tekkis koostöös idee, et parema kambavaimu tekitamiseks vajame lisaks muule oma logo. Midagi, mis noori ühendaks ja samal ajal väljaspool koduvalda teistele tutvustaks," kõneles korvpallitreener.