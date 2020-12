Rakvere linnavalitsus jagab vähe kindlustatud üksikutele pensionäridele kaitsemaske

Ettevõtte tegevjuhi Jan Škurinski sõnul otsustasid nad koroonaviiruse leviku tõttu omalt poolt väikese panuse anda. "Oleme ju kõik Rakverest pärit ja kodulinna heaolu on meile tähtis. Loodame, et meie maskid aitavad Rakveres seda meile kõigile rasket olukorda natukenegi leevendada," ütles Škurinski.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on praegu kehtiv kohustus kanda avalikes siseruumides maske pannud väiksema sissetulekuga inimesed keerulisse olukorda, sest see on lisaväljaminek. "Südamlik tänu KNM Eesti OÜ-le kaitsemaskide annetuse eest. Viiruse levik on praegu kasvuteel ning enda ja teiste tervist hoida on ülioluline. Siiras heameel, et saame majanduslikult raskemas olukorras olevaid inimesi tasuta maskidega toetada," rääkis linnapea.