Juhtkiri: jõulude eel, ikka mõistusega

Lõppenud nädalavahetuselgi võis näha, et haigusehirm inimesi näiteks Rakvere Põhjakeskusest eemal ei hoidnud. Parkla oli puupüsti autosid täis ning samasugust pilti võis märgata teistegi kaubanduskeskuste juures. Ida-Virumaa ja Harjumaa vahel oaasina asuval Lääne-Virumaal tunnevad inimesed end turvaliselt, kuigi siinsedki nakatumiskordajad on tõusuteel. Kui kuu alguses oli Lääne-Virumaa maakondade seas haigestumuse poolest tagant kolmas ja meist vähem oli haigeid 100 000 elaniku kohta vaid kahes maakonnas, siis nüüd oleme kerkinud juba täpselt keskele ehk kaheksandale kohale.

Ees on aga pühad, mil harjumuspäraselt rohkem ringi liigutakse. Lähedaste külastamise piiramine on hingeliselt raske, eriti kui see puudutab vanavanemaid. Oma loogika on selleski, et kui ollakse kaks nädalat kodus töötanud ning sõidetakse uksest ukseni enda autoga, ei peaks ohtu justkui olema. Samas ei tunne me täit koroonaviiruse kurikavalat palet.