Kiri: täiesti tavaline perekond

Kas tapmist saab õigustada? Kui kaugele on inimene valmis minema, et oma last kaitsta? Mis juhtub, kui inimesed usuvad, et tunnevad üksteist, aga tegelikult elab igaüks nagu eri planeedil? 19-aastast Stellat süüdistatakse 32-aastase ärimehe jõhkras mõrvas ja ta vahistatakse. Kuidas jõuab pealtnäha täiesti tavalisest perekonnast pärit tütarlaps esimese mõrvani? Iga inimene on võimeline tapma, kui teda piisavalt sügavalt solvata. Ma ei arva seda, ma tean seda, ütleb Stella.