Toomas Rannu: “Käed rüpes istuma jääda ei saa”

Koroonaaeg on Toomas Rannut sundinud senisest märksa rohkem tegelema raamatupidamisega ning kooli juhtimine ja laste õpetamine kipuvad arvude kõrval tagaplaanile jääma. Mitte et need talle mingilgi moel vähem olulised oleks. Hoopis vastupidi. Ent paber tahab paraku määrimist.