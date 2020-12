Haljala vallavanem võttis tagasiastumise avalduse tagasi

Volikogule saadetud kirjas märkis Haljala vallavanem Ivar Lilleberg, et on saanud peale tagasiastumise avalduse saatmist hulgaliselt positiivset tagasisidet, mis on pannud teda mõtlema ametis jätkamisele. "Jah, ma olen hakanud mõtlema, kas tegemist on allaandmisega just neile, kes seda kõige rohkem ootavad. Ma ei saa valmistada pettumust oma toetajatele, mistõttu pean vajalikuks oma tagasiastumise avaldus tagasi võtta ning järgneva kümne kuuga oma pooleliolevad tööülesanded lõpuni viia," seisis kirjas.