Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on koroonaviiruse levik endiselt oht nii inimestele kui ka majandusele. “Väga oluline on järgida terviseekspertide suuniseid, sest me teame, et viirus levib inimeselt inimesele,” ütles ta. Linnapea sõnul on tarvas eeskujuks ja tuletab meelde reeglite järgmist ning seda, et peame üksteist hoidma.