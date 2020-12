Rakvere otsustas traditsioonilise aastavahetuse ilutulestiku kasuks

Kõiksuguste pidustuste märksõnadeks on sel aastalõpul distantsi hoidmine ja kogunemiste vältimine. Sellest hoolimata otsustas linnavalitsus, et uut aastat tervitatakse ilutulestikuga.

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et ilutulestik korraldatakse selliselt, et ilu saaks nautida ka distantsilt. “Kuna 2020 on olnud kõigile keeruline aasta, mõtlesime linnavalitsuses inimestele midagigi pakkuda, mis võiks aasta lõppu rõõmu tuua,” kõneles Varek.