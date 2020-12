Eneseisolatsioonis olijad on väljunud kontrolli alt

Kui juba piiril on eneseisolatsiooninõuete rikkujaid märkimisväärselt, siis kui palju on näiteks meie maakonnas neid, kes peavad haigena või haige lähikontaktsena eneseisolatsioonis olema? Ida prefektuurist vastati, et politsei teeb kontrolli ainult piiril, ja soovitati selle küsimusega terviseametisse pöörduda. Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar rääkis, et kevadel eriolukorra ajal kontrollis eneseisolatsioonis olijaid politsei. Nüüd on see terviseameti ülesanne, kuid ametkonnal puudub kontrolliks ressurss. “Loomulikult, kui tuleb kaebus, siis uurime ja menetleme,” ütles Saar. Tema sõnul on üks võimalustest teha politseile ametiabipalve, kuid samas saab terviseamet aru, et eneseisolatsioonis olijate suure arvu tõttu pole ka korravalvuritel ressurssi neid kontrollida.