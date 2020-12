Rakvere kesklinnas jäi jalakäija ülekäigurajal auto alla

Jalakäijale sõitis otsa sõiduauto Kia. Juhtunu asjaolud on väljaselgitamisel.

Nii jalakäija kui sõidukijuht olid kained. Politsei sõnul kannatanul ja autojuhil teineteise suhtes pretensioone ei olnud. Ülekäigurada on valgustatud, kuid jalakäijal puudus helkur.

Kõnealune ülekäigurada on Rakvere kõige aktiivsemalt kasutatav ülekäigurada. Liiklusohtlikke olukordi on seal tekkinud varemgi. Lisaks ülekäigurajale on samas kaks juurdepääsuteed parklatesse. Autojuhid kipuvad sellel ristmikul valesti parkima ja eiravad teekattemärgistust.