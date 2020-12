Arvo Pärdi nimelisel muusikamajal on lootust saada riiklikult tähtsaks kultuuriehitiseks

Rakvere linna lähiaastate üks prioriteet on Arvo Pärdi nimelise mitmeotstarbelise muusikamaja valmimine.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must tõdes, et esitatud ettepanekute hulk ja mitmekülgsus oli väga rõõmustav ning seega oli juba ainuüksi eelvaliku tegemine väga keeruline. Musta sõnul peeti tähtsaks toetada regionaalset tasakaalu ning kultuurielu ka väljaspool pealinna.

"Samuti soovime kultuurkapitali vahendite abil hoogu anda nendele kultuuriehitistele, mis ühendavad kultuurivaldkondi ning soodustavad valdkondadevahelist koostööd," rääkis Must.

Komisjoni aseesimees Heidy Purga ütles, et komisjonile esitatud ettepanekud on kõik väga eriilmelised ning kahtlemata olulised, kuid kultuurkapitali vahendite maht ja rahastusperiood on piiratud.