Rakveres alustati libedustõrjega enne päikesetõusu

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et linnal on sõlmitud leping kahe ettevõtjaga, kes peavad tagama lume ja libeduse tõrje tänavatel, kõnniteedel, bussipeatustes ja kergliiklusteedel. "Tänavate libeduse tõrjet alustati juba kell 5.30 ja kõnniteedele alustati peenefraktsioonilise killustiku panekut kell 6.30. Tuleb möönda, et kell 6.30 kõnniteede libedusetõrjega alustamine on natukene hiljaks jäänud. Arvestades tööde mahtu, oleks tulnud reageerida varem," rääkis Karus. Abilinnapea sõnas, et kavatseb veel täna sellele asjaolule juhtida linna lepingupartneri tähelepanu.

Karus ütles, et lume- ja libedusetõrjega seonduv ei ole ainult linnavalitsuse ülesanne, kuigi keskmisele linnakodanikule võib selline mulje jääda. "Siinkohal on otstarbekas tuletada meelde, et nii linnas kui ka alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume- ja libedusetõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Seega peaks igat libedat tänavalõiku nii-öelda eraldi vaatama, et vastata küsimustele, kelle kohustus sellel teelõigul libeduse tõrjet teha on," kõneles Karus.