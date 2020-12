Noore haridustegelase preemia pälvinu alustas õpetajateed Väike-Maarjast

Emili kool on asutatud lastevanemate algatusel ja Indrek Lillemägi on juhtinud kooli selle algusest saadik. Kool on kujunenud aktiivseks kogukonnaks, mis pakub turvalist õpikeskkonda erinevatele lastele ja peredele. Selle õpe on tervikuna projektipõhine: igal klassil on igal õppeperioodil üks suur projekt, mille kaudu õpitakse kõiki oskusi. Teine kooli oluline eripära on laste lugemishuvi ja digioskuste arendamine ning tihe koostöö lastevanematega.

"Õpetajad ei ole eesliinitöötajad ainult koroonakriisi ajal, nad on eesliinil enamiku komplekssete probleemide lahendamisel alates keskkonnaküsimustest kuni vaimse terviseni," rõhutas preemia laureaat Indrek Lillemägi. Tema sõnul on palju häid õpetajaid, koolijuhte ja kogukondade aktiviste, kes tunnustust vääriksid.

"Loodan, et õpime vaikselt neid paremini toetama mitte ainult pidupäeval, aga ka argielus. Ja toetama ka ebaõnnestumistes, sest sellest õppimine on keerulise haridusküsimuse lahendamise paratamatu osa," lisas Lillemägi.

Indrek Lillemägi sattus Väike-Maarja kooli nii, et kandideeris "Noored kool” seitsmendasse lendu pärast kirjandusteaduse ja usuteaduse bakalaureuseõpinguid Tartu ülikoolis. Lillemägi kohtus direktoritega üle Eesti ja valis välja Väike-Maarja gümnaasiumi, kus ta nägi, et noort õpetajat toetatakse.

Indrek Lillemägi on valitud Väike-Maarja gümnaasiumi kõige õpilassõbralikumaks õpetajaks. Kui Lillemägi töötas Väike-Maarjas õpetajana ütles ta, et talle on alati meeldinud õpetajad, kes on õpilastelt palju oodanud, aga ka neisse uskunud.

Teise tänavuse noore haridustegelase preemia - reaalainete preemia pälvis Tallinna Reaalkooli ja Kesklinna põhikooli matemaatikaõpetaja Riin Saar.

Noore haridustegelase preemia suurus on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades.

2003. aastal asutatud hariduspreemiat rahastab Bolt ning 2009. aastal asutatud reaalainete preemiat rahastab Microsoft Eesti arenduskeskus.