Koroonakoll käib ringi

Võrreldes viiruselevikut meil kogu maailmas toimuvaga, peab kolm korda üle vasaku õla sülitama ja tõdema, et siiamaani oleme koroonaga väga hästi hakkama saanud. Meie koroonavastased piirangud on olnud samuti ühed leebemad maailmas. Kui me muidu ennast lätlastest ja leedukatest igas mõttes paremateks peame, siis koroonaralli edetabelites jääme lõunanaabritest kaugele maha. Õnneks! Kuid ega siin midagi kiita ei ole, sest nakatunute arv kasvab meilgi. Narva haigla palatid täituvad praegu kiiremini kui Pärnu hotellitoad kuumal suvepäeval. Sealse haigla personalist on 100 arsti juba nakatunud koroonasse ja haiglast endast on saanud regiooni üks suuremaid nakkuskoldeid. Kuigi idavirulased ise ütlevad, et neil pole häda midagi ja inimesed elavad oma igapäevast elu, nagu elasid siiamaani, on tervishoiu vaatevinklist meie idanaabritel asi kriitiline.