Tekstiilist korduskasutatav kaitsemask – mis see on?

Rakveres vana kaubandusliku inventari tehase õmblustsehhis valmistab OÜ Liliina korduskasutatavaid maske. Äriühingu juht Mehis Täpp meenutas, et kuigi aasta alguses oli uudistes aina sagedamini juttu Hiinast valla pääsenud koroonaviirusest, kaitsemaskide valmistamise peale veel ei mõeldud. Esmalt juba sellepärast, et paljud tuntud inimesed võrdlesid koroonat tavalise gripiga, samuti arvati, et Hiina on meist nii kaugel, et oht siia ei jõua. Täpi sõnul plaanis ta jaanuari keskpaigas suisa Hiinasse reisida. Sõit jäi siiski ära.