Juba aastaid on Grossi kontserni kõikide ettevõtete töötajad saanud lisaks peole jõulupaki. “Tänavu peaksid pakid natuke korralikumad olema,” lausus Oleg Gross, kes lisas, et jõulupakkide kokku panemisel püütakse rõhuda tervislikkusele. “Eks piparkooke on pakis ikka, aga kommide asemel paneme sinna mett ja puuvilju,” kõneles ta.