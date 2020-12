Aita valida silmapaistvaimat aasta tegu

Ajalooõpetaja Ülle Kõiv pälvis Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsilt 2020. aasta elutööpreemia

Ülle Kõiv on tõeline eeskuju ja sädeinimene. Tema on näide inimesest, kes teeb tööd suure armastuse ja pühendumusega.

Andres Pulver. FOTO: Vladislav Musakko

Andres Pulver kirjutas raamatu “Kuidas kultuuritegelased lahkuvad”

See ainulaadne raamat on väike teejuht eesti kultuuri kalmistul. Andres Pulver on kogunud kaante vahele ligi sada lugu tuntud eesti kultuuritegelaste eluõhtust, viimastest päevadest ja ärasaatmisest. Inimestel, kellest siin juttu, on igal juhul midagi öelda. Kasvõi seda, kuidas elada nii, et sind mäletataks.

Maia Simkin vedas suvel eest Nurga aiakeskuses kontsertide korraldamist

Nurga aiakeskuses toimusid lõppenud suvel publiku seas menukad tagaaiakontserdid. Esinejate sekka mahtusid nii Viru-Nigula mehed, Martin Müller ja Jaanus Põlder, Moonaküla Muusikaakadeemia eesotsas Peep Pihlakuga kui ka paljud teised.

Teet Suur ja Tiiu Heinsoo seisid hea raamatu “Varvaskingades Rakvere” väljaandmise eest

Raamat on kui mälestusmärk aastatepikkusele ilutööle, mida Anne Nõgu eestvedamisel on Rakveres Kauri koolis tehtud.

Pamela Maran. FOTO: Sergei Zjuganov

Pamela Maran kirjutas raamatu “Vanaisade lood ja salatarkused”

Selles raamatus pajatavad 66 Eesti vanaisa oma elust Ohhoota mere ääres ja Kanadas, Tšornobõli katastroofist ja vangielust Mordvas, aga ka kalastamisest Angolas. Mehed räägivad sõjast, pattudest, võitudest, kaotustest, kosmilistest arusaamadest, universumi saladustest ja isegi võitmatust armastusest.

Anni Rikker andis välja muusika­kogumiku “Virumaa pärimuse radadel”, mis on Viru rahva­muusika­traditsioone tutvustav CD-plaat

Tegemist on laiahaardelise loovprojektiga, mille eesmärk on edendada ja tutvustada Virumaa rahvamuusikakultuuri. Muusikud on plaadi tarvis taaselustanud vanu arhiivimaterjale, luues uusi ja eriilmelisi koosseise. Plaadil kuuleme nii vanu tuttavaid duosid Int & Müller ning Martin Müller ja Villu Talsi ning paljud palad on esitatud suurema koosseisuga: lõõtsadel Asso Int ja Martin Müller, mandoliinil Villu Talsi, viiulil ja saepillil Ilmar Kald, kitarril Jaanus Põlder. Veel kuuleb plaadilt lugusid Taavet Nillerilt, Tõnis Kirsipult, Kiviõli Kapellilt.

Moonika Suurmaa. FOTO: Ain Liiva

​Moonika Suurmaa kuulutati aasta lasteaiaõpetajaks

Moonika Suurmaa on tagasihoidlik, tema teod jutustavad ise enda eest. Teised räägivad temast ülivõrdes: ta on andekas, loominguline, järjekindel, töökas, tal on süda õige koha peal. Niimoodi iseloomustatakse aasta lasteaiaõpetajat.

Anti Palmi. FOTO: Ain Liiva

Anti Palmi pälvis Aadu Lassi nimelise inseneripreemia

Anti Palmi eestvedamisel on maanteeametis katsetamisele või kasutusele võetud mitu uut ja uuenduslikku lahendust. Väga oluline teema, millega töötamist Palmi eest veab, on digitaalehitus. See on vajalik kõigi jaoks – näiteks saab kohalikele inimestele visualiseerimise teel väga lihtsalt nende uut elukeskkonda tutvustada. Mõned olulisemad ja suuremad objektid, mille elluviimises Anti Palmi on osalenud, on Aaspere–Haljala tee, Tapa viadukt, Valgejõe–Rõmeda tee, Padaoru truup, Kunda sild.

Karin Kiik pälvis aasta kooliraamatukoguhoidja tiitli

Kultuuriminister Tõnis Lukase tunnustuskirjas tänatakse Kiike Väike-Maarja gümnaasiumi raamatukogus sündinud uute algatuste eest, mis toetavad tänapäevase õpikäsituse rakendumist ja teevad koolielu põnevaks, ning aktiivse tegevuse eest lugemise edendamisel.

Ralf Tribuntsov. FOTO: Meelis Meilbaum

Ralf Tribuntsov püstitas maailmarekordi masters’ite klassi seliliujumises