Aastas võiks olla hoopis 13 kuud

“Sõbraliku naeratusega hallipäine vanahärra veeretas sõrmede vahel uuriketi ripatsit, mida kujutas kuldrõngas asuv nr. 13, ja alustas oma vestlust Tallinnas ajakirjanikkudele. Juba pikemat aega on kõne all olnud need küsimused, sest praegusel kalendril on palju vigu, neist tähtsamaid kolm.