Miks te otsustasite sellisel rabedal ajal minna pühadeturneele?

Mulle tundub, et praegusel keerulisel, ebakindlal ja pimedal ajal on kauni jõulukontserdi elamus just see, mis toob hinge ja südamesse rahu ja helgust. Öeldakse, et muusikal on rahustav ja raviv toime, ning on suur soov tekitada inimestes vähemalt kontserdi ajaks soe jõulutunne.