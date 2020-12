Rakvere korvpallurid võidutsesid tühjade tribüünide ees

Kolmapäeval Tarva eest platsile astudes oli Tormi Niitsul enda sõnul peas üks mõte - olla meeskonnale kasulik ja teha seda, mida tiim vajab. "Arvasin, et saan kümneks minutiks väljakule, aga tuli välja lõpuks, et olin kakskümmend seitse ja pool. Kõige tähtsam oli see võit kätte saada. Ega ma tegelikult ennast ikka väga kindlalt ei tundnud. Kõik ütlesid, et natukene liiga vara, aga arst andis rohelise tule ja mulle polnud vaja seda kaks korda öelda," rääkis 22-aastane ääremängija.