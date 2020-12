Ööpäevaga lisandus Lääne-Virumaale 12 positiivset testi

Enim uusi positiivseid testitulemusi laekus Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 393 inimesel, neist 296 nakatunut on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 193 ja Lääne-Virumaale 12 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 491,88 ning esmaste positiivsete testide osakaal tehtud testide koguarvust 9,3 protsenti.

Terviseameti jälgimisel on üle 28 000 inimese. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5900 inimese, kellest nakatunuid on 1508.