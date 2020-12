Sisevete puhul muutuvad haugi, koha ja latika kudeaja püügikeelud. Kohapüügi keeluaeg on 5. maist 10. juunini ja see on ühesugune kõikides siseveekogudes. Haugipüügi keeluaeg Võrtsjärves ja muudes siseveekogudes (v.a Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv) on 15. märtsist 30. aprillini ning kaob varem kasutusel olnud termin "jäävabast veest". Latikat ei tohi siseveekogudes (v.a Võrtsjärv ja Peipsi järv) püüda 1. maist 10. juunini.