Politsei saadab kümnendat aastat liiklusrikkujatele musta jõulukaardi.

Küsimusele, mida meie maakonnas on musta jõulukaardi saajatest kõige paadunumad rikkujad teinud, vastati Ida prefektuurist, et selliseid andmeid ei väljastata.

Kümnendal politsei mustal jõulukaardil on motiivid kõigilt varasemate aastate kaartidelt. "Kaardiga koputame liiklusrikkujate südametunnistusele ning soovime neile turvalist uut aastat, et keegi ei satuks mõnda kaardil kujutatud situatsiooni," ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Must kaart saadetakse inimestele, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. Tänavu on kaardisaajaid 770, kellest sada saavad kaardi teist korda ning kümme kolmandat korda. Üldse panid korduvrikkujad aasta jooksul toime pisut enam kui 4400 rikkumist.