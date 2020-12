Vene põhikool vahetab nime

4. detsembri Virumaa Teatajas kirjutatakse, et Tapa vene põhikool nimetatakse ümber Tapa keelekümbluskooliks. Nime vahetuseks oli vaja muuta kooli põhimäärust, mida Tapa vallavolikogu, osalt küll kõheldes, ka tegi.

Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov, Tapa vene põhikooli hoolekogu liige, mille alusel annate sellise hinnangu: “Minu hinnangul on selline keelekümblus, nagu praegu vene põhikoolis toimub, läbi kukkunud”? Millisest keelekümblusmeetodist te räägite, kas varasest keelekümblusest, kahesuunalisest keelekümblusest või osalisest? Kas te olete huvi tundnud, kuidas meil läheb, mida me teeme? Kas olete märganud meie õpilaste edusamme eksamite sooritamisel? Igal õppeaastal aprillikuus korraldatakse üleeestilise LAK-õppekuu (lõimitud aine- ja keeleõpe) raames mitmesuguseid üritusi, avatud tunde. Oleme saatnud kutsed valla koolidele ja lasteaedadele ning teate välja pannud ka valla kodulehele. Tänan neid õpetajaid teistest koolidest ja lasteaedadest, kes on huvi tundnud ja tunde külastanud.