Rakvere eelarve maht on üle 30 miljoni euro

Rakvere linnavolikogu võttis vastu järgmise aasta linnaeelarve, mille maht on 30 249 073 eurot. Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami märkis, et sellele lisandub kindlasti üht-teist jaanuaris algava lisaeelarve menetluse käigus, kui selgunud on riigieelarveliste eraldiste täpsed numbrid.