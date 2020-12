Virumaa Koolitoit majandas end aastaga suurde miinusesse

Otsus pankrotimenetluse algatamise (või mittealgatamise) kohta avalikustatakse 22. detsembril, kuid suure tõenäosusega see juhtub, sest Virumaa Koolitoit OÜ on ajutise pankrotihalduri hinnangul maksevõimetu. 14. jaanuaril on plaanis kokku kutsuda võlausaldajate esimene üldkoosolek. Pankrotimenetluse palus algatada Virumaa Koolitoit OÜ ise.

Virumaa Koolitoidul on ajutise halduri Oliver Ennoki hinnangul vara 80 000 euro väärtuses, kuid teadaolevad võlad ületavad 460 000 eurot. Sealhulgas on võlg maksu- ja tolliametile umbes 160 000, hankijatele 145 000 ja laenuandjale 80 000 eurot. “Ajutise haldurina sain tegeleda dokumentidega, mis Virumaa Koolitoit mulle ise esitas,” ütles Oliver Ennok Virumaa Teatajale. “Võlgade hulka on arvestatud ka need, mis on neilt juba kohtuotsusega varem välja mõistetud.”