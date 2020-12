Marko Torm kohanes riigikogus ruttu

Riigikogu liige Marko Torm ütles, et tema jaoks on olnud huvitav ja äge aeg. “Fraktsioon ja meeskond võtsid mind väga soojalt vastu. See on hästi positiivne. Minu igapäevased käimised Tallinnasse on olnud vajaduspõhised, mitte erakonna liini pidi, vaid ministeeriumites, kus asju aetakse. Aga inimesed teadsid, tundsid, vaatamata vahetu kontakti puudumisele. See aitas kiiresti sulanduda,” rääkis Torm. Saadiku sõnutsi teeb rõõmu see, et reformierakonnal on tugev meeskond ja tugivõrgustik.