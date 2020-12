Kadrina jõusaali soetati vinge varustus

Värskelt remonditud jõusaal sai uue varustuse. "Meil on ka korralikud tõstepõrandad ja kükipuurid, kõik, mis peavad olemas olema. Uus varustus meelitab ehk inimesi sportima," avaldas Kadrina spordikeskuse juhataja Robert Salep lootust ja rääkis, et sellised vahendid nagu suusaergomeeter ning assault bike, millega saab end üle keha treenida, on tema teada Lääne-Virumaa avalike jõusaalide ainukesed. Ühtlasi vahetati mõned varem olemas olnud vahendid uute ja täiuslikumate vastu.

Korraga mahub Kadrina jõusaali kaheksa inimest, sellega ei ületata ka kehtestatud piiranguid. Robert Salep kinnitas, et need on harvad korrad, kui kogu saal täis tuleb, aga alati tasub ette helistada ja uurida, kuidas täitumus on.