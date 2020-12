Rahvastikuminister: täpsed juhised nakatumise vältimiseks on kirikutele jõulude eel hädavajalikud

Erialaasjatundjad on välja töötanud detailsed käitumisjuhised avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks, et aidata vältida koroonaviiruse levimise riski. Juhend saadetakse otse kõikidele usuühendustele ja kogudustele ning see tõlgitaks ka vene keelde.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul näitab see riigiasutuste ja usuühenduste head koostööd, et tagada selgus ja kindlustunne ühistes arusaamades riski vähendamiseks enne saabuvaid jõulupühi, kus kirikutest on tavapärasest rohkem rahvast. „Kirikud on autonoomsed ja me ei saa ühtki kogudust kohustada rahvarohkeid jõulujumalateenistusi ära jätma, kuigi tean, et mõneski koguduses on see just nii otsustatud,“ märkis minister.