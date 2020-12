Kodu on koht, kus olla, aga pere annab kuuluvustunde

Pühade ajal on eriti oluline, et kõigil oleks õdus kodu, ja veel tähtsam on omada peret, kes toetab. Helduse, leppimise ja andestamise ajal, kui südamed on rohkem avali, tekib paljudes omamoodi helge vajadus head teha ja märgatakse neid, kes puudust kannatavad.