Maalid kui elu: värvirikas August Künnapu

Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik ütles, et kui sai selgeks, et tänavu teatrisse jõulumaad ei tule, soovis ta tuua majja näituse kunstnikult, kes maalib lastepäraselt. “Vaevasin tükk aega pead. Äkki sähvatas nagu ilmutus: August Künnapu! August ei ole küll just lastepärane, ta maalib pigem situatsioone elust, aga ta on värviline. Ja väga omanäoline kunstnik. Arhitektuuri õppinud, aga hakkas maalijaks,” kõneles Varik.