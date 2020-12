Kinkima peaks emotsioone ja aega, mitte võlgu iseendale

Jõulud on aeg, mil ka majanduslikult kõige konservatiivsemale inimesele meeldib rohkem kulutada. Kingid lastele, elukaaslasele, sõpradele ja sugulastele. Kui igaühele midagi poest osta, on väljaminek märgatav. Hea, kui see toimub säästude arvelt, halvem, kui järelmaksu või laenuga, nagu seda üsna tihti ette tuleb.

Kohtutäitur Elin Vilippus rääkis, et kuigi otsene statistika puudub, võivad tema hinnangul paljud makseraskused alguse saada just mõtlematust kingituste tegemistest. “Kuna ühiskondlik suund on sinnapoole, et mida rohkem ostad, seda õnnelikum sa oled, toimub jõulude ajal meeletu ületarbimine,” ütles Vilippus.