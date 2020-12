Assamalla kiirtoiduäride parkla vajab korrastamist

Assamalla kohalik elanik Toomas Elias ütles, et murekohaks on parkla tähistamine või õigemini selle tähistamata jätmine. “Väikese maaala peal on kaks toidukäru, ning kui kliendid tulevad sinna sööma, siis pargivad risti-rästi. Vahepeal on ka suuri veoautosid, mis parkla osaliselt või täielikult blokeerivad,” kõneles Elias.