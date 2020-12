Selle nädala alguses testiti taas kahes majas asuva Loksa eakate kodu elanikke – neid, kel esialgne koroonaproov oli negatiivne. 20-st proovi andnust oli see positiivne kümnel. Praeguseks on koroonasse surnud kolm hooldekodu klienti.

Puldre sõnutsi testitakse tuleval esmaspäeval jälle hooldekodu neid elanikke, kes on negatiivse koroonaproovi andnud. Kui nemad pole haigestunud, siis on Loksa hooldekodu ilma riskita. Puldre rääkis, et 11. detsembriks esitasid nad nagu teised hooldekodud terviseametile nimekirjad ja ootavad, et uue aasta alguses hakkaks vaktsineerimine pihta.