Lääne-Virumaale tuli ööpäevaga koroonapositiivsete rekord

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus ütles, et 24 on tõepoolest seni kõige suurem ööpäevane nakatunute arv Lääne-Virumaal. Muusikuse sõnul on tegemist ühe perekonnakoldega, kus nakatunuid on kuus, teiste seas ka vanavanem ning üks kolle on tekkimas Haljala vallas, mis on seotud lähikontaktidega koolis ja lasteaias.