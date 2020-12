Kaitseliidu vabatahtlikud jagasid kaubanduskeskustes maske

Viru maleva staabiülem major Andrus Reinstein ütles, et kõige suurem koormus oli Põhjakeskuse juures, kuna tegemist on ka kõige suurema keskusega. "Umbes 95 protsendil külastajatest oli kõigil mask ees, ja kel ei olnud, need võtsid selle meelsasti vastu. Oli väga üksikuid põhimõttelisi inimesi, kes seda ei teinud," rääkis major Reinstein.