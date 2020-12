Tapa Kodu virtuaalreaalsuse ruum on üks Hoolekandeteenuste selle aasta häid lahendusi

FOTO: AS Hoolekandeteenused

AS Hoolekandeteenused on viimase kümne aasta jooksul kutsunud töötajaid üles pakkuma välja ideid, kuidas teha erivajadusega inimeste elu huvitavamaks ja korraldanud ettevõttesise konkursi. “Kui esimestel aastatel olid võitjateks käsitöö lahendused, siis tänavuse konkursi keskmes oli teabetehnoloogia kasutamine,” märkis AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa.