Tulevast sügisest võimaldatakse tasuta gripivaktsineerimist kõigile vanemaealistele

"COVID-19 pandeemia tõttu on suurenenud vajadus kaitsta vanemaealisi, kes on ka gripi kõige haavatavam riskirühm. Seepärast võimaldame tasuta gripivastast vaktsineerimist alates 2021. aasta 1. oktoobrist kõigile 65-aastastele ja vanematele inimestele, et vähendada gripiviirusest tingitud haigestumist ning enneaegset suremust," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.