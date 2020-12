Ööpäevaga lisandus Lääne-Virumaale 13 uut positiivset koroonaviiruse testi tulemust

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 513,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 9,6 protsenti. Lääne-Virumaal on kinnitatud nakkusjuhtude arv 360, viimase 14 päeva haigestumus saja tuhande inimese kohta on maakonnas 234,5.